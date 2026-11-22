Monza-Fiorentina di domani sera allo stadio "Brianteo" segnerà il ritorno di Arthur Atta sul quale si concentra Repubblica Firenze. L'ex Udinese ha giocato la sua ultima partita il 20 settembre scorso, quella contro il Napoli. Poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa del sovraccarico funzionale all'addome.

"L’abbiamo recuperato — ha detto ieri Vanoli in conferenza stampa — Sappiamo tutti che giocatore sia e siamo contenti di riabbracciarlo. Dopodiché, è stato fuori parecchio tempo e il minutaggio arriverà man mano. Si è allenato, è vero, ma è la partita ciò che ti allena più di tutto". Tradotto: difficile immaginare per lui un impiego che vada oltre una manciata di minuti al "Brianteo", ma per adesso va più che bene così.

In linea generale, Vanoli può sorridere visto che l'infermeria si è svuotata fatta eccezione per i lungodegenti Parisi e Pongracic. Per quanto riguarda la probabile formazione, tra i pali - prosegue Repubblica Firenze - confermato De Gea, mentre la linea difensiva vedrà Jimenez e Joao Mario presidiare le corsie esterne. Al centro, Ranieri ha smaltito gli acciacchi e parte in vantaggio su Viery per affiancare Dragusin. In mediana si va verso la conferma di Oulai in cabina di regia a discapito di un Fagioli in affanno, con Ndour a fare da frangiflutti al suo fianco e Goncalves alzato sulla trequarti per dare qualità. Sulla destra agirà Mastantuono, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Njie e Gnonto: lo svedese sconta la botta alla coscia rimediata in nazionale, spingendo l’ex Zurigo verso una maglia dal 1’. Davanti, infine, Pellegrino parte avanti rispetto a Beto.