Il tempo dell’attesa è finito, e le settimane prima di Natale, con cinque partite più la Coppa Italia in un mese (CALENDARIO), serviranno per portare a casa quei punti necessari a risalire la classifica. A partire da domani sera a Monza, ore 20.45. Ne è certo Paolo Vanoli, che nella conferenza stampa dell’antivigilia, non ha dubbi sul regalo di Natale da chiedere in anticipo: "Cosa scelgo sotto l’albero di Natale tra un terzino sinistro e un centrocampista? Direi senza dubbio la vittoria contro il Monza", ha esordito il tecnico. La prima di cinque gare sulla carta abbordabili — Monza appunto, Udinese, Cagliari, Parma e Bologna più Napoli in coppa — per dare un senso alla stagione fin qui altalenante della Fiorentina: "Adesso è il momento di portare a casa i punti. Tutte le gare in serie A sono complicate. Sappiamo l’importanza di questa partita. Il nostro gruppo è sano ma giovane, devono capire quando fare switch on e switch off". Lo scrive Repubblica Firenze.

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