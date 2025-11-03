Repubblica si domanda: “Com’è possibile prendere un nuovo allenatore senza ds?”

La situazione della Fiorentina si fa sempre più critica. La scelta del tecnico sarà collegata a quella del direttore sportivo

Ritiro fino a nuove comunicazioni e silenzio stampa mentre fuori dalla tribuna, per quasi un'ora, divampava la contestazione della Curva. La Fiorentina ha reagito così all'ennesima sconfitta stagionale, un 1-0 contro il Lecce che ha fatto ulteriormente precipitare la situazione dopo una vigilia caratterizzata da striscioni e dall'addio di Pradé. Ore di attesa, con un filo diretto Viola Park-New York per stabilire con Commisso tutte le prossime decisive mosse.

Con lo spettro della Serie B che incombe, una città in rivolta e una società senza direttore sportivo e con un tecnico sempre più lontano da Firenze. La scelta del nuovo ds e dell'allenatore sono legate tra loro: come è pensabile ad un nuovo arrivo in panchina senza aver individuato prima l'uomo dietro la scrivania che dovrà prendere le decisioni?

Con Pioli, intanto, il rapporto è arrivato al capolinea. Il tecnico non si dimetterà come fatto nel 2019 e la società, per sollevarlo, dovrà o esercitare il classico esonero o trovare un'intesa sulla buonuscita. Per prendersi ulteriore tempo la scelta potrebbe ricadere su Galloppa ad interim fino alla sosta. Il tecnico della Primavera ha il patentino Uefa e potrebbe traghettare il gruppo in questa settimana.

Una scelta collegata — Sul fronte direttore sportivo tutto resta possibile. Da una promozione di Goretti all'inserimento di un nuovo profilo. Commisso e Ferrari potrebbero scegliere un grande nome come Giuntoli. Un profilo buono anche per calmare la piazza e perfetto per riaprire un percorso. Tra gli altri nomi Petrachi, ex Torino, rimane un serio candidato.

Trovato un accordo sul direttore sportivo, il ragionamento andrà sull'allenatore. Raffaele Palladino tornerebbe volentieri a Firenze, ma dovrebbe risolvere diverse incongruenze in società. Inoltre potrebbe essere un nome nuovo in caso di esonero di Juric all'Atalanta. Anche Thiago Motta potrebbe essere buono per entrambe le squadre. Poi ci sarebbe anche Vanoli, mentre l'ipotesi De Rossi è definitivamente sfumata con l'addio di Pradé. Lo riporta La Repubblica