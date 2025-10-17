Viviano: “Tutti contro Pradè, ma Goretti? Pioli deve trovare la soluzione”

"Io a Milano mi aspetto una grande partita, conto sul fatto che quando sei in difficoltà fai grandi risultati in stadi difficili. Le assenze del Milan contano, e dipende che scelte farà Allegri. La Fiorentina in società ha preso un'altra figura, e Pradè fa da raccordo. Oggi non è Pioli che debba essere aiutato, deve trovare la soluzione tattica , anche con la sua grande esperienza. Pioli in carriera ha cambiato tranquillamente le sue idee, non ha problemi a fare dei passi indietro. In difesa è una questione soggettiva, spesso sono errori individuali , bisogna essere più attenti."

La società: "Galliani è una figura diversa, e non credo proprio che potrebbe essere una soluzione per la Fiorentina. In carriera è stato abituato a fare altro, con modi diversi. Tutti erano contenti del mercato. Ma come mai sarebbe colpa solo di Pradè? Goretti è un martire? Ognuno ha le proprie posizione, ci mancherebbe. Ma anche Goretti è responsabile del settore tecnico. I giocatori che mandano via l'allenatore è una leggenda metropolitana. Da quello che so io la squadra in allemento rende bene, ma in campo non riescono a ripetersi. Gudmundsson e Fagioli stanno mancando a livello individuale, ma il giro palla è lento."