Sabatini duro: “Pioli rischia il baratro. Il centrocampo sembra una Primavera”

"Il Milan avrà assenze pesanti, molto menomato, e la Fiorentina ne dovrebbe approfittare. C'è solo un particolare che mi sfugge. Il Milan ha Modric e due mezz'ali che lo proteggono. Nella Fiorentina il play c'è, ma mancano due mezz'ali fisiche. Il centrocampo della Fiorentina è costruito male, sembra una Primavera. La Fiorentina deve fare punti, altrimenti Pioli e tutta la squadra si ritroverebbero nel baratro. Nel caso ci sarebbe da valutare il tutto, con una possibile scossa. Mi hanno colpito le parole di Spalletti... che forse ad un richiamo della Fiorentina non saprebbe dire di no.