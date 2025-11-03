Nazione: “Ecco la possibile bozza di accordo Commisso-Pioli sulla buonuscita”

La Nazione si sofferma sul possibile accordo tra Commisso e Pioli per l'addio

Redazione VN 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 08:42)

La Fiorentina è sprofondata in una crisi profonda e apparentemente senza fine. La sconfitta casalinga contro il Lecce, firmata dal gol di Berisha, ha messo in luce tutti i limiti di una squadra smarrita e senza gioco, capace di conquistare solo 4 punti in 10 giornate. A luglio sembrava una formazione ambiziosa, ma oggi rischia seriamente la retrocessione. Dopo le dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradè, il tecnico Stefano Pioli è ormai isolato, stretto tra il malcontento della tifoseria, il silenzio stampa imposto dalla società e un contratto oneroso che rende difficile un esonero immediato.

La dirigenza, in costante contatto con il presidente Rocco Commisso dagli Stati Uniti, valuta diverse opzioni per risolvere la crisi: dal licenziamento del tecnico alla possibilità di una transazione economica che consenta una separazione meno costosa, limitando la buonuscita a un solo anno di stipendio. Intanto, la squadra e lo staff sono stati mandati in ritiro punitivo al Viola Park in vista della partita di Conference League contro il Mainz. In parallelo, la società ha già preallertato l’allenatore della Primavera, Daniele Galloppa, pronto a guidare la squadra temporaneamente qualora Pioli venisse sollevato dall’incarico.

Nel frattempo, la contestazione dei tifosi è esplosa con forza: cori contro l’allenatore, accuse alla squadra e richieste di rispetto per la maglia hanno riempito il Franchi, riportando alla mente i momenti più difficili della storia viola, come quelli delle ere Cecchi Gori e Della Valle. Oggi è previsto un incontro decisivo tra il direttore generale Alessandro Ferrari e Pioli, durante il quale verrà comunicata la linea ufficiale della società e, probabilmente, sancito l’addio dell’allenatore. La Fiorentina è a un bivio: continuare nel caos o voltare pagina in un momento che potrebbe segnare il futuro dell’intero progetto sportivo. Lo scrive la Nazione.