La Nazione riporta sul quotidiano una foto che ritrae tutta la società viola al completo. Le facce di Ferrari, Goretti e Stephan sono tutte un programma:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa FOTO – Nazione: “Ferrari, Goretti e Stephan. I musi lunghi della dirigenza”
news viola
FOTO – Nazione: “Ferrari, Goretti e Stephan. I musi lunghi della dirigenza”
La foto della dirigenza
Delle volte una fotografia dice molto più di tante parole, come quelle parole che a fine gara nessuno ha pronunciato causa silenzio stampa. In tribuna si notano da destra a sinistra, l'amministratore delegato Mark Stephan, il direttore generale, Alessandro Ferrari, e il direttore tecnico, Roberto Goretti con accanto Robin Gosens. Evidenti la preoccupazione e la perplessità dipinte sui volti dei dirigenti viola davanti alla prestazione della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA