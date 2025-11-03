Durante la revisione al VAR del possibile rigore per la Fiorentina, il capitano Ranieri è apparso tra i più agitati in campo. L’episodio contestato riguardava un presunto fallo di Pierotti in area, con un tocco sulla coscia destra del difensore che l’arbitro Rapuano aveva inizialmente sanzionato con il calcio di rigore.
Il labiale di Ranieri ad Ayroldi: “Se non fischia il rigore faccio un casino”
Scoppia la polemica intorno a Ranieri per la reazione alla revoca del rigore
Quando però il direttore di gara è stato richiamato al monitor per rivedere l’azione, Ranieri ha perso la calma, protestando in maniera plateale e arrivando faccia a faccia con il quarto uomo, Ayroldi. “Se non fischia il rigore faccio un casino”, è stato il labiale colto dalle telecamere, mentre Ayroldi tentava di riportare la calma.
Le proteste del capitano viola si sono però rivelate vane. Dopo aver visionato le immagini, Rapuano ha annullato il rigore inizialmente concesso, negando così alla Fiorentina l’occasione di pareggiare il match.
