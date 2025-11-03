La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport si soffermano sulla prestazione di Rapuano in Fiorentina-Lecce. Ecco le loro valutazioni e l'analisi del contatto Berisha-Ranieri:
La moviola
La moViola: Rapuano-Massa “da barzelletta”, il doppio errore su Ranieri
LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5: Partita tesa ma tutto sommato corretta. L'episodio principale arriva all'84' quando l'arbitro concede un calcio di rigore alla Fiorentina per un presunto intervento di Santiago Pierotti alle spalle di Luca Ranieri. In realtà il capitano della Fiorentina cade da solo, viene solo sfiorato dal giocatore del Lecce. Il Var (Massa) chiama Rapuano al monitor e l'arbitro giustamente toglie il penalty, nonostante le proteste della panchina della Fiorentina, con lo stesso Ranieri che poi si prende anche un giallo per proteste francamente eccessive. Al 52' leggera spallata di Banda a Dodo: timide proteste, giusto far proseguire. Per il resto sono corretti tutti i cartellini gialli
IL CORRIERE DELLO SPORT 4: Potevate definirlo come volevate: rigorino, rigore leggero, generoso. Rapuano, nelle spiegazioni alla Fiorentina, sceglie la via peggiore: contatto fortuito. Quindi se uno fortuitamente frana addosso ad un avversario in area, non è nulla... Posto che moltissimi (anche fra gli addetti ai lavori) lo considerano rigore. Ma una volta assegnato, risulta difficile anche spiegare perché il VAR (Massa) richiami Rapuano all’OFR. Ancora. Dopo aver visto Ranieri urlare contro Rapuano, entrare dentro al monitor durante l’OFR, urlare ancora sulla faccia del quarto Ayroldi (complimenti), sentir parlare di pugno duro sulle proteste, è una barzelletta. Ranieri insegue il pallone, non fa nulla per cercare il rigore e nel cambio di direzione per liberarsi dalla marcatura di Pierotti, viene toccato con il ginocchio sul polpaccio destro, contatto che provoca l’autosgambetto. Arriva l’OFR: quindi è vero che si può fare moviola col VAR, che si possono valutare intensità, sensazioni, umori del campo. Buono a sapersi. Il paradosso è che Massa fa vedere a Rapuano cosa? Il contatto, cioè l’aspetto che certifica il suo errore. La revoca diventa il secondo, di errore. Banda-Dodo che frana in area con troppa facilità: no rigore. La GLT certifica: il pallone di Kean è tenuto sulla linea da Falcone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA