Poesio: “Commisso deve riapparire e parlare. Deve spiegare quello che succede”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, chiede a gran voce l'intervento del Presidente Rocco Commisso. Adesso la Fiorentina ha bisogno di lui:
Non sarà stato certo questo il segno che Commisso avrebbe voluto lasciare nell’anno che conduce al centenario, ma la situazione attuale impone al patron italo-americano, arrivato sette anni fa con tanto di bandiera a stelle e strisce colorata di viola tra fumogeni e osanna, di riapparire e riprendere in mano il timone di una nave che naviga alla deriva con scogliere minacciose sottovento. La sconfitta contro il Lecce non è solo la quarta in casa su cinque partite giocate, ma anche lo specchio di una squadra che sostanzialmente non esiste. E che nemmeno davanti a quella che ormai è una diretta concorrente per la salvezza dimostra la voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili che stanno inghiottendo tutto ciò che in questi sette anni è stato seminato. Evidentemente male. Una prestazione, l’ennesima, tra l’imbarazzante e l’irritante, almeno quanto le consuete scenate del giocatore che, da capitano, dovrebbe rappresentare l’ultimo baluardo a cui aggrapparsi. Per questo solo Rocco Commisso può indicare la rotta. Lo deve fare all’interno della società, ma anche alla città con cui serve la massima chiarezza. Serve spiegare cosa sta succedendo e cosa è successo dallo scorso giugno a oggi. Dalle dimissioni improvvise di Palladino che hanno lasciato un solco che la società (per orgoglio o forse ripicca) ha sottovalutato, fino alla disastrosa situazione attuale. Ma serve anche spiegare quale futuro la proprietà si immagina per questa società e per questa squadra. Perché in questa stagione con tutta probabilità non ci sarà più una qualificazione in Conference a fare da paravento e specchietto per le allodole. Verrà l’ora di un nuovo forte rilancio o quello della bandiera bianca? Altre strade non sembrano esserci. Aspettiamo risposte.
