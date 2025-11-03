CorSport: “Pioli non si dimette a tutela del proprio staff come fa un capogruppo”

Il Corriere dello Sport riporta una versione che spiega il perché da parte di Pioli di non dimettersi. Sarebbe una scelta studiata per il bene del suo staff:
Intanto, sempre da ieri, staff tecnico, Ranieri e compagni sono in ritiro al Viola Park, dove ci sono arrivati direttamente dal Franchi poco prima dell’ora di cena, concluso il confronto al triplice fischio di Rapuano che ovviamente ha riguardato dirigenti e Pioli, ma anche dirigenti e calciatori. E lì la squadra rimarrà fino a nuove comunicazioni che faranno definitivamente chiarezza sul rapporto Fiorentina-Pioli, giunto al capolinea per i quattro punti conquistati in dieci partite, per il penultimo posto che può diventare addirittura ultimo in caso di vittoria oggi del Genoa a Reggio Emilia contro il Sassuolo in uno dei due posticipi, per la dura contestazione all’interno e all’esterno del Franchi da parte dei tifosi viola che ha avuto proprio nell’allenatore parmigiano uno dei principali obiettivi, per la difficoltà evidente e oggettiva dimostrata dal campo di poter cambiare il corso delle cose, mentre il tempo e le partite stanno passando inesorabilmente con un carico accusatorio che non concede repliche. E questo nonostante la società escludesse qualsiasi tipo di provvedimenti nei confronti di Pioli ancora alla vigilia di Fiorentina-Lecce, più nella speranza che nella convinzione che la partita con i giallorossi producesse finalmente i tre punti e con essi l’inizio dell’auspicata svolta da compiere definitivamente domenica a Genova. La speranza è andata delusa e il segnale dato dalla Fiorentina squadra più della sconfitta in sé è stato netto e inequivocabile, ma l’esonero non c’è stato e nemmeno le dimissioni di Pioli (anche a tutela del proprio staff come fa un capogruppo), forse chieste ma le certezze ce l’hanno solo le segrete stanze, di sicuro auspicate, e questo ha prodotto di fatto una situazione di stallo. Non definitiva, comunque.
