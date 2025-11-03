Alberto Polverosi analizza la situazione preoccupante della Fiorentina di Stefano Pioli, con l'imminente separazione dal tecnico viola. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “O hanno giocato contro Pioli, oppure non ci abbiamo capito nulla”
Corriere dello Sport
Polverosi: “O hanno giocato contro Pioli, oppure non ci abbiamo capito nulla”
Polverosi sul momento della squadra
O hanno giocato contro l’allenatore, oppure tutti noi, a cominciare proprio da Pioli, della Fiorentina non ci abbiamo capito niente. Però, per giocare contro l’allenatore bisogna avere cattiveria, malizia, cinismo e vi pare che questa squadra abbia queste caratteristiche? La Fiorentina è l’esatto contrario. È generosa (con gli avversari), è tenera, è molliccia, è senza spina dorsale, mica è capace di organizzare un ammutinamento. Non è una squadra, è un insieme informe di giocatori che sono la controfigura di ciò che erano. E anche per colpa loro, dei giocatori, oggi la società prenderà la decisione finale con i saluti a Stefano Pioli. In sintesi: una squadra allo sbando, una classifica terrificante, una tifoseria sul piede di guerra, uno stadio con le gru, un allenatore con tutt’e due i piedi fuori dal Viola Park, un altro allenatore in arrivo, un altro diesse accanto, una società con un solo dirigente, un presidente che, per ragioni comprensibili sia chiaro, non può lasciare New York. E questa è la stagione del centenario. Cos’altro può mancare a Firenze? A pensarci bene manca ancora qualcosa: la capacità di tutti a dare una spiegazione a quanto sta capitando alla Fiorentina. Nemmeno questo è mai successo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA