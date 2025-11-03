CorSport: “Fiorentina, Firenze merita di più! Non è mica solo un coro”

La Fiorentina è sprofondata in una crisi che ormai va oltre la classifica: non sono più solo i quattro punti in dieci giornate a preoccupare, ma l’evidente inconsistenza di una squadra senza identità, senza gioco e senza spirito di appartenenza. Al Franchi, il Lecce ha sfruttato con lucidità tutte le debolezze viola, imponendosi grazie a un gol di Berisha dopo ventitré minuti e gestendo il vantaggio con ordine e compattezza. La Fiorentina, invece, è apparsa confusa e priva di idee, incapace di reagire e di costruire occasioni reali, simbolo di un crollo tecnico e mentale che ha trasformato l’ambizione estiva in una minaccia concreta di retrocessione.