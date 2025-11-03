Viola News
Gazzetta attacca Ranieri: “Risparmi certi atteggiamenti. E si ricordi di una cosa”

Che attacco della Gazzetta dello Sport al capitano della Fiorentina
La Gazzetta dello Sportattacca Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, per le proteste contro Rapuano nella situazione del rigore tolto dopo il contatto con Berisha:

Ma la squadra di Pioli ha creato pochissimo: un tiro di Kean parato sulla linea da Falcone su azione d'angolo e due conclusioni sballate di Gudmundsson e soprattutto di Sohm. Ma a quel punto la partita aveva perso una logica e viveva di fiammate dopo la corretta cancellazione al Var di un rigore che Rapuano aveva concesso ai viola per un auto-sgambetto di Ranieri (il capitano si ricordi che quella fascia è stata indossata da grandi uomini oltre che da campioni: certi atteggiamenti se li risparmi). E così è andato in scena l'abituale cliché di queste situazioni: la curva che contesta, i giocatori che sfilano a testa bassa, l'allenatore che non si presenta in sala stampa, la decisione del ritiro in attesa del confronto tra società e tecnico e delle valutazioni finali. Il problema, per Pioli, è che non c'è molto da valutare ormai: sembra tutto chiarissimo.

