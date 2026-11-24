La Fiorentina esce da Monza con le ossa rotte e una prestazione inaccettabile. Ora vede di nuovo la zona rossa e l'emergenza.
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L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla prova della Fiorentina a Monza, raccontando di una sconfitta inaccettabile per l'atteggiamento e di un enorme passo indietro rispetto a quanto mostrato fin qui. Una proposta di gioco nulla per tutta la durata della partita, affidata più ai singoli che al gruppo. Si fa fatica ad accettare questo risultato perché nel momento in cui serve fare un passo in avanti la squadra ne fa uno indietro.
Amara realtàE forse adesso la lotta salvezza è la dimensione reale della società, visto che la Fiorentina ha fallito un'altra prova dopo lo stop per le nazionali: spettacolo indecoroso e fragilità disarmante. Troppi i gol incassati, una fase offensiva poco efficace, in un caos che ha Vanoli come principale responsabile. Non è ancora riuscito a trovare la chiave giusta per far rendere il gruppo e il tempo passa accumulando giudizi impietosi. E ora le prossime quattro gare prima della sosta (Udinese, Cagliari, Parma e Bologna) diventano un'opportunità da non sbagliare per mettere punti in cascina per non scivolare ulteriormente ed evitare di lottare per la salvezza: il vero obiettivo dei sette anni di gestione Commisso.
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