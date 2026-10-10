C'è grande curiosità di vedere come ripartirà la Fiorentina dopo tre settimane di stop
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Torna (finalmente) il campionato, con la Fiorentina impegnata oggi alle 15 allo stadio "L. Ferraris" di Genova contro il Genoa. Nel presentare la partita, Repubblica Firenze si chiede che squadra viola scenderà in campo alla luce della lunga sosta appena conclusasi. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
La curiosità di scoprire che Fiorentina sarà dopo tre settimane inedite di sosta per le nazionali, la volontà di confermare sul campo i progressi visti prima dello stop forzato e la necessità di continuare la risalita in classifica, per trasformare i sogni e i proclami in obiettivi concreti. Genoa-Fiorentina di oggi pomeriggio, ore 15 a Marassi, segna il ritorno del campionato dopo quasi un mese di stop e porta con sé tante aspettative, quelle che soltanto tanti giorni di attesa sanno generare (...). I viola arrivano alla partita di Genova con quattro punti conquistati nelle ultime due gare con Vanoli prima della sosta e con il morale alto. Di fronte, un Genoa con un solo punto in classifica — pareggio con il Frosinone — e con tante difficoltà di formazione. Ma guai a gridare a un match facile. (...). Nei pochi allenamenti tutti insieme il tecnico ha insistito sul tasto dell’equilibrio, arma necessaria per impostare una partita positiva. Pur consapevole della qualità della rosa a disposizione per vincere a Marassi per Vanoli servirà primeggiare nei duelli individuali, avere attitudine alla riconquista delle seconde palle e offrire una tenuta mentale continuativa per tutta la partita. Poi, all’interno di un match che si preannuncia sporco e frammentato, la Fiorentina dovrà inserire il proprio talento: quello di Njie e Mastantuono sugli esterni nelle transizioni, creando superiorità numerica e giocate di classe, quello di Fagioli in cabina di regia, per dare alla partita geometrie e qualità in fase di possesso. Con una panchina pronta a incidere per cambiare l’inerzia della gara, come accaduto con Venezia e Pisa.
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