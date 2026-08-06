Franco Mastantuono è pronto a vestire la maglia della Fiorentina con la formula del prestito secco dal Real Madrid. Nonostante l'assenza di un diritto di riscatto, il club viola considera l'operazione un successo, anche grazie all'intesa raggiunta con gli spagnoli, che si faranno carico del 50% dell'ingaggio del talento argentino, pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Fabio Paratici e Roberto Goretti hanno provato fino all'ultimo a inserire un diritto di riscatto con controriscatto in favore del Real, ma il club madrileno non ha aperto a formule diverse dal prestito. La Fiorentina ha comunque deciso di cogliere l'opportunità, con la convinzione di poter tornare a parlare del futuro del giocatore al termine della stagione. Lo scrive Repubblica