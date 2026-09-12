Dopo sessant’anni dall’ultima volta in Serie A, il ritorno del Venezia contro la Fiorentina ha avuto un sapore dolcissimo. La serata ha regalato ai viola la prima vittoria in campionato: tre punti frutto del lavoro di Vanoli, capace in pochi allenamenti di cambiare volto a una squadra apparsa sfiduciata e impaurita. Il tecnico ha restituito ai suoi giocatori fiducia, coraggio e qualità, puntando su un atteggiamento offensivo per gran parte della gara.

Anche quando è stato necessario difendersi, la Fiorentina ha saputo affidarsi alla qualità dei propri interpreti. Tra i protagonisti si è distinto soprattutto Mastantuono, decisivo con le sue giocate e simbolo di una squadra che sembra aver ritrovato entusiasmo e convinzione. Lo riporta La Repubblica.