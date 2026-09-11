Bernardo Brovarone sulla Fiorentina dopo la vittoria con il Venezia
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Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della vittoria della Fiorentina contro il Venezia. Le sue parole:
Son felicissimo per Mastantuono, un ragazzo umile, argentino. Leader con tutti, gesticolava con tutti. Stracolmo di talento. Per noi deve essere un'arma letale. Lui è un giocatore duttile offensivamente, non è banale trovargli una posizione. Vicino all'area la posizione perfetta per lui.
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La particolarità dei ragazzi giovani di colore spesso è implicata in tutto ciò che riguarda la disciplina e l'ordine, perché spesso vengono catapultati in una realtà diversa dalla loro. Come fai a non riconoscere la qualità di questo ragazzo, 2005 forte, veloce. Deve imparare delle cose. Partita sufficiente la sua, ma quel gol lo doveva fare, perché poteva portare delle problematiche. Se gli sapranno insegnare questo, diventerà un giocatore importante. Lo hanno strapagato, quindi devono averci visto qualcosa in prospettiva. Io, comunque, resterei molto cauto.
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