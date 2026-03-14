Repubblica: “La nuova Fiesole sarà inaccessibile per il centenario”

La nuova fisionomia della curva Fiesole potrebbe essere visibile se verranno rispettati i tempi

Redazione VN 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 12:05)

Repubblica Firenze si concentra sui lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Per quanto riguarda la curva Fiesole, quasi completate le strutture in cemento, adesso è tempo di quelle in metallo che sono pronte a metà con 5 delle 13 travi già installate e la promessa di Arup che l’errore sulla posa della seconda trave non avrà conseguenze sui tempi. Tra le novità “minori” del cantiere, invece, si aggiunge l’addio allo storico pennone di 15 metri sulla torre di Maratona. La torre è ancora avvolta dai ponteggi nonostante i lavori dovessero terminare settimane fa.

Proprio i ponteggi hanno permesso di eseguire le indagini sul pennone, accertando che non è più sicuro per reggere le bandiera dunque verrà calato a terra e sostituito. In curva, le protagoniste della primavera saranno le “king column”, due enormi colonne situate alle estremità su cui poggerà una grande trave reticolare. "La copertura della curva — fanno sapere da Arup nel sopralluogo di ieri — si concluderà nella seconda metà dell’estate". Per il centenario la Fiesole non sarà accessibile, però sarà visibile la sua nuova fisionomia se verranno rispettati i tempi.

Per candidare il Franchi agli Europei 2032 il dossier deve essere inviato alla Uefa entro luglio e a ottobre arriverà la risposta. Decisiva la proposta di project financing che entro Pasqua la Fiorentina dovrebbe inviare a Palazzo Vecchio. A fronte degli 85 milioni che metterebbe il club bisogna trattare sulla concessione e la distanza (80 contro 50 anni) è ancora molta.