Abodi: “Olimpiadi in Toscana una possibilità. Franchi? Ecco come procede”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato dell'idea delle Olimpiadi in Toscana nel 2040 e sull'andamento dei lavori del Franchi. Ecco le sue parole:
Credo che la vivacità nasca da Milano Cortina, che è stata un successo. C'è voglia di far crescere la cultura sportiva. È arrivato il tempo della riflessione, dobbiamo prendere il tempo necessario per il confronto ed elaborare. Il CONI, in caso di candidature plurali è quello che decide. Prendo spunto dalla disponibilità delle 6/7 regioni tra cui la Toscana per auspicare un miglioramento delle infrastrutture. EURO 2032? Il cantiere del Franchi va avanti, sicuramente ci sarà un nuovo stadio. Ricordo molto bene le parole di Commisso agli incontri, spero che i dubbi sul co-investimento siano stati superati dalla velocità del cantiere
