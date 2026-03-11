Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato a margine dell'evento Didacta sull'andamento dei lavori dello stadio Franchi. Ecco le sue parole:
Funaro sul Franchi: “Fiorentina e Comune sempre in dialogo. Ecco l’obiettivo”
Le parole della sindaca di Firenze sull'andamento dei lavori del Franchi
Con la Fiorentina siamo sempre in contatto e in dialogo. Il mio obiettivo è sempre quello di lavorare insieme e di comune accordo. I lavori allo stadio stanno andando bene, sto facendo sopralluoghi continui. Auspichiamo di arrivare a un punto ben preciso e dare un segnale alla città
