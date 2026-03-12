Viola News
Nazione sul Franchi: “Patto Fiorentina-Comune, ma c’è il nodo concessione”

Novità importanti sul fronte stadio
Il progetto di ristrutturazione dello stadio Stadio Artemio Franchi riceve il sostegno del ministro dello Sport Andrea Abodi, che durante il festival Didacta Italia a Palazzo Vecchio ha elogiato il lavoro dell’amministrazione comunale, sottolineando che il cantiere procede e auspicando tempi ancora più rapidi. Nel frattempo prende forma un possibile accordo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina per il secondo lotto dei lavori: il club sarebbe pronto a investire circa 85 milioni di euro, di cui 55 per completare il progetto e 30 per arredi e aree hospitality, con l’obiettivo di rendere lo stadio più moderno.

In cambio dell’investimento, la società viola chiederebbe una concessione di circa 80 anni sull’impianto, necessaria per rientrare dei costi e trasformare lo stadio in un vero asset del club. Il Comune contribuirebbe con altri 55 milioni di euro, ma resta da sciogliere il nodo della concessione: l’operazione, strutturata come project financing, dovrà essere valutata dal punto di vista legale per verificare che non comporti un danno per le casse pubbliche. Una risposta ufficiale da parte del Comune è attesa entro aprile.

La questione è legata anche alla candidatura degli stadi italiani per UEFA Euro 2032, che potrebbe portare ulteriori fondi. Secondo Abodi, chi è più avanti nei lavori parte avvantaggiato rispetto ad altre città in corsa. Nel frattempo il dialogo tra il Comune e la Fiorentina prosegue, come confermato dalla sindaca Sara Funaro, mentre i lavori continuano: in questi giorni l’attenzione del cantiere è concentrata soprattutto sulla curva Fiesole, dove prosegue il montaggio delle travi metalliche dopo alcuni problemi tecnici della settimana precedente. Lo scrive la Nazione. 

