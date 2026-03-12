Nazione sul Franchi: “Patto Fiorentina-Comune, ma c’è il nodo concessione”

Il progetto di ristrutturazione dello stadio Stadio Artemio Franchi riceve il sostegno del ministro dello Sport Andrea Abodi, che durante il festival Didacta Italia a Palazzo Vecchio ha elogiato il lavoro dell’amministrazione comunale, sottolineando che il cantiere procede e auspicando tempi ancora più rapidi. Nel frattempo prende forma un possibile accordo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina per il secondo lotto dei lavori: il club sarebbe pronto a investire circa 85 milioni di euro, di cui 55 per completare il progetto e 30 per arredi e aree hospitality, con l’obiettivo di rendere lo stadio più moderno.