Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Oggi al Franchi pubblico delle piccole occasioni. Solo 7mila tifosi”

Corriere dello Sport

CorSport: “Oggi al Franchi pubblico delle piccole occasioni. Solo 7mila tifosi”

CorSport: “Oggi al Franchi pubblico delle piccole occasioni. Solo 7mila tifosi” - immagine 1
Il Corriere dello Sport sulla presenza di tifosi al Franchi
Redazione VN

Ancora una volta, al Franchi ci sarà il pubblico delle piccole occasioni. E non perché la serata non lo meriti: si gioca per un ottavo di finale europeo ma Firenze da quell’orecchio non ci sente. E allora sarà un Franchi in versione Conference League anche contro il Rakow: poco più di settemila i biglietti venduti su circa ventunomila disponibili e la presenza di oltre 350 polacchi a colorare un pò un’atmosfera certo non da giovedì europeo.

Sul fronte Franchi, in termini di lavori: sono giorni di dialogo costante, come fa sapere la sindaca Sara Funaro, tra Comune e Fiorentina. Al centro di tutto l’accordo tra Palazzo Vecchio e il club, con quest’ultimo che dovrebbe coprire i costi rimasti della ristrutturazione in cambio di una lunga concessione dell’impianto. Novità attese nelle prossime settimane: anche, entro il luglio prossimo, Firenze dovrà finalizzare alla Uefa la propria candidatura per Euro2032. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Gazzetta: “Piccoli in campo in base a come sta Kean. La gestione dell’azzurro”
Nazione: “Dai tanti Primavera alle seconde linee. La mini rotazione di Vanoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA