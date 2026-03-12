CorSport: “Oggi al Franchi pubblico delle piccole occasioni. Solo 7mila tifosi”

Ancora una volta, al Franchi ci sarà il pubblico delle piccole occasioni. E non perché la serata non lo meriti: si gioca per un ottavo di finale europeo ma Firenze da quell’orecchio non ci sente. E allora sarà un Franchi in versione Conference League anche contro il Rakow: poco più di settemila i biglietti venduti su circa ventunomila disponibili e la presenza di oltre 350 polacchi a colorare un pò un’atmosfera certo non da giovedì europeo.
Il Corriere dello Sport sulla presenza di tifosi al Franchi
Sul fronte Franchi, in termini di lavori: sono giorni di dialogo costante, come fa sapere la sindaca Sara Funaro, tra Comune e Fiorentina. Al centro di tutto l’accordo tra Palazzo Vecchio e il club, con quest’ultimo che dovrebbe coprire i costi rimasti della ristrutturazione in cambio di una lunga concessione dell’impianto. Novità attese nelle prossime settimane: anche, entro il luglio prossimo, Firenze dovrà finalizzare alla Uefa la propria candidatura per Euro2032. Lo scrive il Corriere dello Sport.
