Gazzetta: “Rispetto al Parma, aria diversa nello spogliatoio della Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sullo spogliatoio della Fiorentina. Se il pari col Parma aveva tolto qualche certezza a una squadra che comunque nel 2026 ha cambiato passo, conquistando 16 punti in 11 partite, il successo in rimonta sul Rakow, anche se acciuffato solo nel recupero, ne ha restituita più di una, soprattutto a livello di autostima.