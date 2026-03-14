La Gazzetta dello Sport si sofferma sullo spogliatoio della Fiorentina. Se il pari col Parma aveva tolto qualche certezza a una squadra che comunque nel 2026 ha cambiato passo, conquistando 16 punti in 11 partite, il successo in rimonta sul Rakow, anche se acciuffato solo nel recupero, ne ha restituita più di una, soprattutto a livello di autostima.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Rispetto al Parma, aria diversa nello spogliatoio della Fiorentina”
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Gazzetta: “Rispetto al Parma, aria diversa nello spogliatoio della Fiorentina”
Gazzetta sullo spogliatoio viola
Giovedì si respirava un clima diverso nello spogliatoio, dai silenzi di domenica si è passati ai sorrisi. Il gruppo è coeso e deciso a tirarsi fuori dai guai, anche se sa che bisognerà lottare fino all'ultima giornata. A Cremona, snodo cruciale per restare in A, Vanoli s'affiderà ai suoi senatori.
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