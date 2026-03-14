Repubblica: “Parisi volto del Vanolismo. La Conference sorride anche a Ndour”

L'esterno e il centrocampista sono stati tra i migliori contro il Rakow in Conference League. Non bene, invece, Comuzzo e Fortini

Redazione VN 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 10:40)

Repubblica Firenze si concentra su alcuni giocatori protagonisti, alcuni in positivo, altri in negativo, contro il Rakow in Conference League. Gudmundsson ha trovato un gol che può rappresentare una mini svolta per questo finale di stagione, gli altri hanno contribuito alla causa. Insieme ai big il Rakow lascia l’ennesima conferma di Parisi, volto del Vanolismo, inteso come costanza e voglia di non mollare mai, e Ndour, cresciuto nelle gerarchie di centrocampo e abile anche a segnare il punto del pareggio in un momento delicato della partita.

Tra i segni meno Comuzzo e Fortini, sbadati sul gol degli avversari e Fabbian, ancora lontano parente del giocatore arrivato con grandi aspettative dal Bologna. E poi c’è la favola di Braschi. Fiorentino, cresciuto nel vivaio, ha bagnato con una vittoria il suo esordio in Europa e in prima squadra e le sue lacrime al fischio finale, di gioia, sono state la parte più dolce della serata Adesso la riprova di Cremona, lunedì sera.