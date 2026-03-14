CorSport: “Novità importante per la presenza dei tifosi viola a Cremona”

Una novità per lunedì sera. La Fiorentina potrà contare su una parte dei propri tifosi nella trasferta di Cremona. Sono infatti in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Zini, dopo che la Questura di Cremona ha deciso di aprire l’impianto ai sostenitori viola , ma con una limitazione: potranno acquistarli solo i tifosi non residenti nella provincia di Firenze.

Si tratta della prima apertura ai sostenitori della Fiorentina da quando è stato imposto il blocco delle trasferte decretato dal Ministero dell'Interno a seguito d egli scon tri avvenuti a gennaio scorso sull’autostrada A1 con i tifosi della Roma. La decisione spetta comunque alle singole Questure competenti per territorio, che possono scegliere se consentire o meno l’accesso agli ospiti (non avallando comunque la disposizione del Ministero, e quindi eventualmente aprendo l'impianto solo ai non residenti a Firenze).

Il settore ospiti era rimasto chiuso nelle precedenti partite di campionato contro Como e Udinese. In vista della sfida contro la Cremonese, invece, i supporter viola non residenti a Firenze e provincia potranno recarsi allo Zini, anche se difficilmente questa possibilità verrà concessa nelle trasferte successive. Lo scrive il Corriere dello Sport.