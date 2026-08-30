VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!

Oltre alla partita e all'amaro 0-3 con cui la Fiorentina ha incassato una pessima sconfitta, c'è stata anche una festa che era sicuramente pensata per ben altri sentimenti. Nonostante tutto, rileva Repubblica, il pubblico del Franchi non ha rinnegato l'orgoglio e l'appartenenza oltre che la fede viola. Ha acclamato i suoi campioni sugli spalti e un sorriso c'è stato comunque a rivedere gli autori di una bella storia. Batistuta, Rui Costa, ma anche il messaggio di Bove, il ricordo di Astori, tutti i presenti per una condivisione di tanti momenti belli. Erano tutti allo stesso tavolo, a rievocare epoche e proprietà differenti.

Sorridere per dimenticare

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Lo show con musica, luci, ricordi e aneddoti: Baggio, Batistuta, Chiarugi per una storia che ha emozionato tutti. Insieme, riuniti nello stesso posto, certo cambiati e magari con qualche capello bianco in più. Mancava solo Antognoni, ma questa è un'altra storia ormai alle spalle. Ognuno porta con sé un ricordo speciale di ogni vittoria, stagione o partita, per un amore viscerale forse anche difficile da spiegare fino in fondo.