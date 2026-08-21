Curioso esperimento sulle pagine di Repubblica, che alla vigilia della nuova Serie A ha interrogato l’intelligenza artificiale sui possibili scenari del campionato. Tra le squadre maggiormente premiate c’è proprio la Fiorentina: secondo l’IA, infatti, quella viola è la società che «ha fatto il mercato migliore». E pur non inserendola inizialmente tra le prime quattro, la considera una delle principali candidate a sovvertire i pronostici, indicandola come squadra capace di inserirsi nella lotta per la zona Champions.

Nel lungo dialogo c’è spazio anche per alcuni giocatori legati alla Fiorentina. Parlando dei giovani italiani più interessanti anche in prospettiva Nazionale maggiore, Cher Ndour viene promosso senza esitazioni. Curioso anche il passaggio sugli attaccanti: di fronte all’affermazione secondo cui Moise Kean sarebbe ancora il miglior centravanti italiano, l’IA risponde preferendogli “Esposito”. Nel prosieguo del botta e risposta nasce però un equivoco tra Pio e Sebastiano Esposito, con l’intelligenza artificiale che chiarisce poi di riferirsi a Pio.