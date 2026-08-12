In Coppa Italia il primo impegno della Fiorentina. Con il Benevento è già gara vera
VIDEO VN - Grosso svia su Mastantuono: "Ho tanti giocatori di livello"
Fiorentina-Benevento è la prima gara ufficiale della stagione viola e soprattutto... è già dietro l'angolo. Sale contestualmente il livello, visto che finora i viola hanno sempre affrontato solo amichevoli: banalmente questa volta c'è in palio un passaggio del turno, seppur contro una neopromossa in B. Un bel battesimo - scrive Repubblica - con cui testare anche diverse novità e l'entusiasmo ritrovato con il mercato.
Tocca a Mastantuono dall'inizio?Da lunedì sono iniziate le prove generali, con una grande aspettativa: vedere Mastantuono in campo dall'inizio. Grosso ci sta pensando e l'ex Real potrebbe agire sulla trequarti da destra, oppure spazio a Gudmundsson e Atta alle spalle di Kean. L'altra idea è quella a centrocampo: subito Oulai e Fagioli insieme? La possibilità c'è, con Ndour in vantaggio su Mandragora. Volti nuovi anche in difesa: Ranieri più di Viery con Dragusin, a sinistra Valdepenas e a destra Jimenez più di Joao Mario. Chi vince se la vedrà con Empoli o Pisa.
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