Gonçalves è pronto a far vedere le sue qualità. Ha approfittato della sosta e Vanoli lo aspetta al top
La Fiorentina aspetta il miglior Gonçalves. Un calciatore arrivato in coda al mercato e con un bagaglio di gol decisamente interessante (104 volte fra Sporting e Famalicao) ma ancora impiegato pochissimo da Vanoli. Il motivo, ricorda Repubblica, è piuttosto semplice: la condizione non è ancora ottimale.
C'è qualitàUno strappo importante si è già però visto in Coppa Italia con il gran gol al Pisa, ma a Genova si è visto soltanto 10 minuti. Soprattutto, finora sono stati solo 84 quelli giocati e Gonçalves non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. Attualmente, il portoghese ha bisogno di ritrovare la miglior versione di se stesso: a Lisbona ha svolto sì la preparazione ma di fatto da separato in casa allenandosi a ritmo ridotto e ha bisogno di tempo. Il talento è indubbio e Vanoli lo sa, nella sosta ci ha lavorato tantissimo. La sensazione, si legge, è che il rodaggio sia ormai quasi completato e forse servirà ancora un po' di tempo: ma Firenze aspetta il miglior Pedro Gonçalves.
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