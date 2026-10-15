La Fiorentina aspetta il miglior Gonçalves. Un calciatore arrivato in coda al mercato e con un bagaglio di gol decisamente interessante (104 volte fra Sporting e Famalicao) ma ancora impiegato pochissimo da Vanoli. Il motivo, ricorda Repubblica, è piuttosto semplice: la condizione non è ancora ottimale.

C'è qualità

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Uno strappo importante si è già però visto in Coppa Italia con il gran gol al Pisa, ma a Genova si è visto soltanto 10 minuti. Soprattutto, finora sono stati solo 84 quelli giocati e Gonçalves non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. Attualmente, il portoghese ha bisogno di ritrovare la miglior versione di se stesso: a Lisbona ha svolto sì la preparazione ma di fatto da separato in casa allenandosi a ritmo ridotto e ha bisogno di tempo. Il talento è indubbio e Vanoli lo sa, nella sosta ci ha lavorato tantissimo. La sensazione, si legge,: ma Firenze aspetta il miglior Pedro Gonçalves.