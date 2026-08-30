La Fiorentina non onora il match con il Frosinone e cede malamente alla formazione neopromossa
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Doveva essere una festa, invece per la squadra in campo si è trasformato tutto in un incubo. Due gare di campionato, nemmeno un gol fatto e sette subiti, con una classifica che impone profonde riflessioni. Eppure, spiega Repubblica, Grosso aveva messo in campo un undici molto simile a quello migliore possibile.
Non ha funzionato nullaE dire che le occasioni i viola le avevano pure avute. Ma gli errori difensivi sono fatali e il 3-0 stacca ulteriormente la spina a una squadra che addirittura rischia di incassare il poker. E così a fare festa sono i ragazzi di Alvini: "La gara di Roma aveva evidenziato la consapevolezza di aver perso con una squadra dallo status importante. Stavolta non c'è nessun alibi" si legge. A sprazzi il talento si è visto, ma fine a se stesso e quel che si aggiunge è una condizione atletica decisamente insufficiente.
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