VIDEO - Vanoli difende De Gea e bacchetta Oulai: "Quel giallo non è da Kanté"

Il 2-2 con la Juventus lascia alla Fiorentina il rimpianto per i due vantaggi sprecati e per una vittoria al Franchi che continua a mancare. Il pubblico applaude però una squadra tornata a correre e lottare insieme. La qualità di Mastantuono, Njie, Pellegrino e Pedro Gonçalves, con Oulai in mediana, offre a Vanoli spunti da cui ripartire dopo la sosta. Il problema resta l’equilibrio tra le due fasi, come raccontano i 25 gol subiti in 11 giornate, 16 nelle otto partite con Vanoli.

Il tecnico sceglie un 4-2-3-1 offensivo, con Oulai e Ndour in mediana e Gonçalves, Mastantuono e Njie alle spalle di Pellegrino. Dopo la coreografia della Fiesole dedicata al Marzocco, i viola passano al primo affondo. Gonçalves batte il corner, Pellegrino segna di testa e festeggia con la mitraglia alla Batistuta. La Fiorentina abbassa però il baricentro e, dopo le occasioni di McKennie e Cabal, incassa l’1-1 di Woltemade su cross di Kolo Muani, sfuggito a Viery. De Gea ferma il tedesco poco dopo, mentre Ndour e Mastantuono sfiorano il nuovo vantaggio prima dell’intervallo.

In avvio di ripresa Njie segna per la terza gara consecutiva, ribadendo in rete il tiro-cross di Jiménez respinto male da Vicario. Mastantuono sfiora il 3-1 e Douglas Luiz manca il bersaglio prima del 2-2 di Bremer, che approfitta di un’uscita sbagliata di De Gea. Nel finale Colombo annulla il gol di Dragusin per il contatto con Bremer, Vicario si oppone a Brescianini e Mastantuono e Beto calcia di poco fuori sull’ultimo pallone. Il Franchi saluta la squadra con gli applausi e il coro «Vi vogliamo così». Lo scrive Repubblica.