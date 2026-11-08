Il gesto social di Fagioli. Alla vigilia della sfida con la Juventus, Repubblica Firenze richiama una foto legata ai suoi anni a Torino, che il centrocampista ha fissato in cima al proprio profilo Instagram, per poi toglierla in questi giorni. Il gesto racconta la gratitudine verso il club in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi in Serie A. Ora Fagioli ritrova i bianconeri da avversario, con l’occasione di lasciare il segno proprio con la maglia della Fiorentina.

Vanoli gli ha ribadito la sua fiducia e gli ha chiesto di stare sereno, continuare a lavorare e concentrarsi sul campo. Lo considera un patrimonio della Fiorentina e della Nazionale, sa quanto tenga alla sfida e spera che possa segnare il gol dell’ex. Resta aperto il ballottaggio con Oulai. Fagioli è stato sostituito all’intervallo contro l’Atalanta e a Reggio Emilia ha perso il pallone da cui è nato il vantaggio del Sassuolo, mentre l’ivoriano ha sfruttato lo spazio avuto nelle riprese di entrambe le partite.

Alla vigilia sono tornate d’attualità anche le vicende extracalcistiche, con l’inchiesta della procura di Roma su una presunta estorsione legata alle scommesse illegali, nella quale Fagioli figura come parte offesa. Vanoli lo ha invitato a pensare alla Fiorentina e a giocare bene. Che parta titolare o entri a gara in corso, la sfida con la squadra che lo ha cresciuto è un’occasione per ritrovare fiducia e centralità nel gioco viola. Lo scrive la Repubblica Firenze.