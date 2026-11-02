Le scelte di Vanoli dovrebbero ricalcare in gran parte quelle viste contro l’Atalanta, anche se qualche dubbio in più riguarda soprattutto il centrocampo. Dalla lista dei convocati non arrivano sorprese: Ranieri e Atta sono rimasti a Firenze per i rispettivi problemi fisici, mentre per Pongracic, alle prese con una lesione muscolare ai flessori, il rientro è rimandato a dopo la sosta.

In difesa le alternative sono limitate e davanti a De Gea dovrebbero esserci Jimenez, Dragusin e Viery. Sulla corsia mancina confermato Joao Mario, premiato dopo la buona prestazione di giovedì e ancora avanti a Valdepenas.

Il nodo principale riguarda però la cabina di regia. Il buon ingresso di Oulai contro l’Atalanta aveva aperto alla possibilità di una maglia da titolare per l’ivoriano, ma Vanoli ha voluto ribadire pubblicamente la propria fiducia in Fagioli: “È stato criticato troppo. Questo mi dà fastidio. È il perno di questa squadra, ha solamente sbagliato un tempo”. La sensazione è che il tecnico voglia puntare ancora sul centrocampista, nonostante un periodo non particolarmente brillante.

In attacco sembrano invece esserci meno dubbi: Mastantuono e Njie vanno verso la conferma, con quest’ultimo reduce dal primo gol in maglia viola. Pellegrino è favorito al centro dell’attacco, ma Beto resta una possibile sorpresa e spinge per partire dal primo minuto.