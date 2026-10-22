L'edizione odierna di Repubblica si concentra sulla corsia mancina della difesa della Fiorentina, che ancora non ha trovato un interprete titolare. Se a destra Jimenez sembra aver trovato il gradimento del tecnico, sulla sinistra il ballottaggio è pieno e sonni cinque a giocarsi un posto.

L'analisi

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(6 presenze totali, 3 da titolare) è forse colui che interpreta meglio il ruolo e ha ottime capacità fisiche e tecniche e rappresenta il gioiello su cui puntare in futuro, ma ad oggi deve trovare l'adattamento al campionato italiano.è l'altro nome nuovo dell'estate ma sulla corsia si sta adattando nascendo come centrale e nelle tre partite giocate ha avuto risultati alternanti. Poi, che era più un'intuizione (poco felice) di Grosso: mai utilizzato da Vanoli nemmeno sull'altra corsia, se non in Coppa Italia. La quarta opzione non è ad ora disponibile ed è quelche sta recuperando dal lungo infortunio al ginocchio. Infine, una quinta idea da decidere a gennaio, naturalmente sul mercato: ma qui è davvero ancora presto.