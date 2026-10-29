La Fiorentina affronta l’Atalanta con gli uomini contati in difesa. Pongracic è fermo per una lesione muscolare al bicipite della coscia destra, un problema complesso che rinvia ogni ipotesi di rientro almeno alla sosta di novembre. Resta indisponibile anche Ranieri, che Vanoli spera di recuperare per la partita di lunedì contro il Sassuolo. Tempi ancora lunghi per Arthur Atta, lontano dal campo da oltre un mese per i problemi all’addome: il suo ritorno potrebbe concretizzarsi dalla sfida con il Monza del 23 novembre in poi.

Vanoli sembra intenzionato a confermare quasi interamente la formazione schierata a San Siro. Davanti a De Gea dovrebbero giocare Jimenez, Dragusin, Viery, riportato nel ruolo naturale di difensore centrale, e Valdepeñas. A centrocampo Ndour e Fagioli sono ormai punti fermi, con Brescianini favorito per completare il terzetto. Oulai si avvia invece verso la terza panchina consecutiva.

I principali dubbi riguardano l’attacco, dove Mastantuono è l’unico certo del posto, sulla destra. A sinistra Njie resta leggermente favorito su Gnonto, sul quale però Vanoli ha insistito negli ultimi allenamenti: l’ex Zurigo potrebbe avere un’occasione dal primo minuto contro l’Atalanta oppure lunedì con il Sassuolo. Al centro del tridente Pellegrino viaggia verso la conferma, davanti a Beto nel consueto ballottaggio. Lo scrive Repubblica.