Dopo il tonfo di Genova ora serve correre ai ripari. E Vanoli sta pensando al modo migliore per farlo contro un avversario di tutto rispetto come il Como, reduce dalla sconfitta in Champions di Rotterdam ma fra i più temibili. Come spiega Repubblica, il tecnico sta pensando di mandare in campo scelte chiare e gerarchie definite: in attacco - ad esempio - Pellegrino titolare, che ha convinto più di Beto. Al momento non c'è gara fra i due, con tre reti dell'ex Parma e una condizione ancora non ottimale del compagno. Finora due presenze dal 1' a testa, ma forse è il momento di scegliere.

Mastantuono e soci

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E poi Mastantuono: ieri ha svolto regolare lavoro in campo dopo la frattura al metacarpo e tutto lascia pensare a un regolare impiego con tutore. Per il resto Njie sembra avere qualcosa di più rispetto a Gnonto e potrebbe trovare maggiore spazio. Gli manca il gol ma non il talento e in un calendario durissimo ci saranno tante opzioni anche per lui. La certezza è una: servono punti e servono subito.