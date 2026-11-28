Quella di domani contro l'Udinese sarà una sfida delicatissima sia per la salvezza che per il futuro di Vanoli. Ma non solo, anche l'ex Arthur Atta scalpita dalla voglia di rilanciarsi. Atta è tornato tra i convocati a Monza, a più di due mesi dall’ultima partita disputata, Fiorentina-Napoli. Adesso spera di poter rivedere il campo per qualche minuto.

L'obiettivo è quello di sistemare un centrocampo che, senza il suo talento, è andato in difficoltà. Atta è l’equilibratore perfetto per proporre un 4-3-3 che in fase offensiva diventa 4-2-3-1 e nelle uniche due uscite con Vanoli in panchina, Venezia e Napoli, Arthur ha avuto una centralità totale nel gioco. Per questo contro la sua ex squadra Atta può essere la mossa decisiva. Lo scrive La Repubblica.