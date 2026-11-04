Pedro Gonçalves è arrivato alla Fiorentina l’ultimo giorno di mercato, dopo un’estate da separato in casa allo Sporting Lisbona. Il portoghese, reduce da una stagione da 15 gol e nove assist, ha dovuto rifare gran parte della preparazione atletica durante la sosta tra settembre e ottobre. In 161 minuti con la maglia viola ha già segnato contro il Pisa in Coppa Italia e servito a Mastantuono l’assist del 3-2 contro il Sassuolo.

Vanoli ha indicato Pote come esempio per i più giovani, elogiando la sua reazione dopo i soli cinque minuti giocati nella gara precedente. Il giorno dopo, ha raccontato il tecnico, Gonçalves si è allenato con ancora più intensità. Le giocate di Reggio Emilia hanno rilanciato la sua candidatura, anche se un posto da titolare sembra ancora lontano.

Per schierarlo dall’inizio, l’ipotesi è il 4-2-3-1, con Gonçalves sulla trequarti tra Njie e Mastantuono, alle spalle di Pellegrino. A fargli spazio sarebbe uno tra Ndour e Brescianini. L’assetto, già provato contro il Como, aveva dato pochi benefici. Nell’immediato, la vittoria sul Sassuolo offre un argomento per inserirlo prima dalla panchina e dargli più tempo per incidere. Lo scrive Repubblica Firenze.