La Fiorentina non cambia direzione e continua a muoversi seguendo il piano stabilito. La proposta da 30 milioni di euro complessivi presentata dal Como per Moise Kean non ha modificato la posizione del club viola, né le strategie del direttore sportivo Fabio Paratici.

Secondo quanto riportato da la Repubblica Firenze, a Firenze ci si aspettava che nelle ultime settimane di mercato potesse arrivare qualche sondaggio concreto per Kean. La sessione estiva, infatti, è stata caratterizzata da un avvio più lento e potrebbe vivere proprio nel finale la fase più intensa.

L’offerta del Como, però, non ha soddisfatto le richieste della Fiorentina. I 30 milioni complessivi messi sul tavolo sono considerati ancora troppo pochi rispetto alla valutazione del centravanti, che il club viola ritiene cedibile solamente davanti a una proposta di almeno 45 milioni di euro.

Da Firenze, inoltre, l’impressione è che il primo tentativo del Como possa essere stato dettato anche dalla volontà di mostrare a Cesc Fabregas di aver fatto un tentativo concreto per il suo principale obiettivo offensivo. L’allenatore del Como, infatti, apprezza particolarmente le caratteristiche di Kean e avrebbe indicato l’attaccante viola come profilo ideale per rinforzare il reparto.

Nessuna spinta per la cessione

Nel frattempo, Moise Kean continua a essere a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Un aspetto importante della vicenda riguarda proprio la posizione del centravanti, che non avrebbe intenzione di forzare la mano per ottenere la cessione.

Il progetto del Como e la possibilità di giocare la Champions League rappresentano certamente elementi di grande attrattiva per l’attaccante, ma Kean avrebbe allo stesso tempo apprezzato il nuovo corso viola e il rapporto instaurato con Fabio Grosso.

Il feeling con il nuovo allenatore sarebbe positivo e anche il progetto della Fiorentina viene considerato dal giocatore ambizioso e stimolante. Per questo, al momento, non ci sono segnali di una volontà netta da parte di Kean di lasciare Firenze.

Possibile rilancio

La situazione potrebbe però cambiare nei prossimi giorni. La domanda è se l’offerta da 30 milioni rappresenti solamente un primo approccio oppure se il Como sia disposto a fare un ulteriore passo avanti.

Per mettere realmente in difficoltà la Fiorentina, il club lariano dovrebbe avvicinarsi alla cifra richiesta da Paratici, almeno 45 milioni di euro. Un eventuale rilancio potrebbe quindi riaprire completamente il discorso e costringere la società viola a prendere una decisione.

In quel caso diventerebbe fondamentale anche il lavoro di Paratici sul mercato: un’eventuale cessione di Kean a pochi giorni dall’inizio del campionato obbligherebbe infatti la Fiorentina a individuare rapidamente un nuovo centravanti da affiancare a Pellegrino.