Il futuro di Moise Kean continua a rappresentare uno dei principali nodi del mercato della Fiorentina. In caso di cessione dell’attaccante, sono diversi i nomi circolati nelle ultime settimane, ma nessuno sembra convincere pienamente il club viola.

Tra le ipotesi emerse ci sono Lorenzo Lucca e, più recentemente, quella suggestiva ma difficilmente realizzabile di Mauro Icardi, scenario che, secondo quanto riportato da la Repubblica, non sarebbe concretamente preso in considerazione dalla Fiorentina.

Il profilo più facilmente percorribile sarebbe quello di Andrea Pinamonti, soprattutto per la predilezione di Fabio Grosso, che lo ha già allenato.

In questo senso, pesa anche la presenza di Mateo ellegrino, acquistato a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro. L’argentino è stato individuato come il possibile erede di Kean e rappresenta già un investimento importante in prospettiva futura. Qualora il centravanti italiano dovesse partire, dunque, la Fiorentina potrebbe eventualmente aggiungere un altro attaccante negli ultimi giorni di mercato, senza necessariamente andare alla ricerca di un sostituto diretto.