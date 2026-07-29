Altre due occasioni, in un'estate vissuta sul filo del rasoio. Anche stasera, nell'amichevole con il Watford, toccherà ancora ad Albert Gudmundsson giocare come esterno d'attacco, zona di campo in cui Paratici cerca rinforzi. Eppure, come scrive La Repubblica, l'islandese fin dal primi giorni di ritiro si è messo a disposizione, ha apprezzato le richieste di Grosso di farlo venire dentro al campo per legare con la punta o essere più vicino alla porta, contraccambiando con qualche buona giocata e un gol. Il futuro dell'islandese resta un rebus, almeno per il momento, rimanendo nella lista di calciatori cedibili di fronte a una buona offerta, economicamente vantaggiosa.

Nessun interesse in particolare

Vestito non ideale

Ad oggi però: a inizio mercato un timido sondaggio esplorativo era stato fatto dall', ma il potenziale a disposizione di Sarri ha fatto desistere dal proseguire con la trattativa. In Inghilterra, pur avendo qualche estimatore, non c'è mai stato però nessun club che si è mosso concretamente. Il tempo passa,una minusvalenza rispetto al quasi trenta milioni spesi tra prestito e diritto di riscatto più bonus nel 2024 e nel 2025 - ma non si registrano movimenti significativi.Paratici aspetterà anche l'ultimo giorno di mercato per un'eventuale cessione, ma se così non dovesse essere Gudmundsson sarà considerato parte integrante della Florentina 2026-2027. Il modulo scelto da Grosso, il 4-3-3,, ma la mentalità offensiva, la voglia di proporre calcio e l'idea di utilizzarlo, come si è visto fin dal primo allenamento (potrebbero offrire una visione di Gud mai vista.