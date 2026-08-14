Il centenario della Fiorentina sarà celebrato non solo allo stadio Franchi, ma in tutta Firenze. Il Comune e il club viola hanno infatti avviato una collaborazione per trasformare i festeggiamenti in un grande evento cittadino. Nelle serate del 28 e 29 agosto numerosi luoghi simbolo della città, tra cui le porte storiche, le basiliche di Santa Croce e Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo stesso Franchi, saranno illuminati di viola. Anche le attività commerciali parteciperanno alle celebrazioni: grazie alla collaborazione con Confesercenti e CNA, oltre mille negozi esporranno vetrofanie dedicate e saranno presenti bandiere viola in diverse vie del centro.

A sottolineare il forte legame tra la squadra e la città è stata la sindaca Sara Funaro, che ha definito il centenario un anniversario appartenente a tutta Firenze, ricordando il rapporto tra la Fiorentina e generazioni di tifosi. Le celebrazioni saranno accompagnate anche dalla pubblicazione, prevista da settembre, di Fiorentina. Un secolo viola, edita da Giunti Editore e scritta da Giovanni Sardelli. Il volume raccoglierà fotografie storiche, testimonianze e racconti inediti per ripercorrere i momenti più significativi dei primi cento anni del club e conservare la memoria di una passione profondamente legata alla storia della città. Lo scrive La Repubblica.