La Fiorentina ha iniziato le 48 ore di riposo concesse da Paolo Vanoli dopo la prima settimana di sosta. La pausa servirà ai giocatori per recuperare dai carichi di lavoro accumulati: il tecnico ha dato molto spazio alla preparazione atletica per alzare l’intensità in vista della ripresa del campionato, cercando al tempo stesso di mantenere alta la concentrazione del gruppo.

Vanoli ha trasformato la sosta per le nazionali in una sorta di mini-ritiro, con diverse doppie sedute. Il lavoro riprenderà mercoledì al Viola Park con due allenamenti, uno al mattino e uno nel pomeriggio. L’obiettivo è consolidare lo spirito di squadra e la determinazione mostrati dopo il suo arrivo al posto di Fabio Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.