Nell'analisi firmata dal giornalista Riccardo Galli sulle pagine de La Nazione, l'attenzione si concentra subito sul peso che le voci di mercato hanno avuto sull'esordio stagionale: "'Assurdità, stupidaggine, sciocchezza'. Maurizio Sarri ha sempre usato termini sferzanti e ipercritici per definire la sovrapposizione tra la sessione di calciomercato e l'avvio del campionato, un'anomalia diventata purtroppo consuetudine. Una sovrapposizione pericolosa che, seguendo il pensiero dell'ex tecnico, stavolta ha colpito come una vera e propria stilettata la Fiorentina. Nel maxi-k.o. rimediato lunedì sera sul campo della Roma, la gestione del caso di mercato legato a Moise Kean ha infatti pesato come un macigno sull'equilibrio emotivo e tattico del gruppo".

Il tempismo e il cortocircuito pre-partita

"Il mix esplosivo scaturito dalla trattativa avanzata dal Como, con un'offerta importante e l'accordo già trovato con l'entourage dell'attaccante, unito alla scelta obbligata o voluta da mister Fabio Grosso di convocare un giocatore con la testa già orientata verso il Lago, ha inevitabilmente generato un cortocircuito prevedibile. La società sapeva da tempo che Kean poteva partire e il lavoro di Paratici era orientato in tal senso fin dall'inizio, ma nessuno si aspettava che la situazione esplodesse proprio a ridosso del fischio d'inizio della prima di campionato".

La gestione dei tempi e la postilla mancata

"L'evenienza avrebbe forse meritato una gestione diversa da parte del club, magari stabilendo una sorta di "postilla" non scritta da imporre al Como e allo stesso giocatore: un ultimatum di 24 o 48 ore per chiudere la questione, bloccando ogni voce fino alla conclusione della sfida dell'Olimpico. Con un accordo temporale di questo tipo, Kean avrebbe potuto disputare la partita con la massima concentrazione, riducendo al minimo l'impatto devastante di un mercato estivo che, ancora una volta, finisce per falsare i valori del campo".