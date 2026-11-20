Il calcio ogni settimana ti spiazza, però parlando di sistema dovremmo dividere il calcio ad alti livelli e il modo in cui invece si costruiscono i ragazzi
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L'ex tecnico viola Cesare Prandelli, sulle pagine di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista per analizzare il momento della Nazionale italiana e ripercorrere alcuni momenti della sua carriera:
L’Italia è ripartita da una rivoluzione, gli alti e bassi sono normali. Non mi stupisco che manchi continuità in questa fase. Le scelte sono state fatte, i giovani li ha convocati e quindi adesso Mancini è costretto, tra virgolette, a puntarci.Col Belgio sono rimasto favorevolmente colpito da Koleosho: per me ha un ottimo potenziale. Tra tutti i ragazzi che ho visto all’opera mi pare il più pronto, quello che sicuramente mi incuriosisce di più sul lungo periodo.
Pio Esposito
Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber d’area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori così. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre più maturo.
C’è una partita della sua carriera che vorrebbe rigiocare?
Sicuramente la semifinale con la Fiorentina proprio in Europa League contro il Rangers Glasgow, persa ai rigori: la rigiocherei domani mattina.
Perché il calcio italiano fatica a produrre talenti offensivi e giocatori di qualità?
Il calcio ogni settimana ti spiazza, però parlando di sistema dovremmo dividere il calcio ad alti livelli e il modo in cui invece si costruiscono i ragazzi. In questi anni non abbiamo fatto crescere i giocatori di qualità, gli esterni, le punte. Le mezze punte che avevamo sempre in ogni squadra non ci sono più, il classico numero 10 l’abbiamo messo avanti alla difesa. Adesso gli incontristi non li trovi. Abbiamo fatto un caos, veramente un caos. Non è l’allenatore che crea un ruolo al ragazzino, è il contrario.
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