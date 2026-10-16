Prandelli: "Basta mode sul possesso palla, il contropiede funziona benissimo. Più spazio al Como e a Fabregas in Champions".

Redazione VN
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Cesare Prandelli ha parlato in un'intervista ai colleghi de La Repubblica dove ha detto la sua sulle italiane in Europa e parlando anche del Como, prossimo avversario della Fiorentina:

Fabregas merita un capitolo a parte, perché la sua è una vera rivoluzione. Per il Como è il primo anno in Champions: qualche sconfitta bisogna aspettarsela. Gap con le big d'Europa? Il divario finanziario c'è, ma non spiega tutto. Il vero problema è culturale. Ci siamo ubriacati con le narrazioni sul possesso palla, inseguendo le mode. Sia gli allenatori che i commentatori hanno confuso le idee: non dobbiamo conquistare la metà campo avversaria occupando gli spazi, ma crearne di nuovi. Il vecchio contropiede funziona benissimo. Poi bisognerebbe ridurre il numero di squadre in campionato: giocando meno, si preparano meglio le sfide europee
Prandelli

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