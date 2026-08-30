VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!

Cesare Prandelli è stato uno dei protagonisti più acclamati della festa per il centenario della Fiorentina. Un tifoso gli ha rivolto un messaggio speciale:

«Cesare tu c’hai cambiato, con te abbiamo capito cosa significhi essere tifosi senza chiedere niente in cambio». Dopo il pranzo di gala al Viola Park, l’ex tecnico ha raccontato l’emozione di ritrovare i suoi giocatori: «Ci siamo raccontati dei figli, dei nipoti, della nostra vita: rivedersi è stato un tuffo nei ricordi, un pezzo di vita da rivivere tutti insieme».

Prandelli ha ribadito il legame profondo con Firenze:

«Questa città, se riesci a capirla, ti porta in paradiso. Chiedere a Bati, Rui Costa e a tutti gli altri campioni che sono qui per conferma. È una città unica e particolare, ma ti entra nell’anima».

Poi gli aneddoti sugli ex viola:

«Adrian lo sappiamo com’è, è un po’ pazzerello», mentre Toni è «un ragazzo intelligentissimo» e Ribery «il solito istrionico». A sorprenderlo maggiormente è stato Jorgensen: «Stavolta l’ho trovato scatenato. Non è stato fermo un attimo».

L’ex allenatore ha espresso fiducia anche nella famiglia Commisso:

«Il presidente Joseph l’ho visto molto emozionato, coinvolto. Con suo padre presente stava sempre un passo indietro, ora invece è viola al 100% e questo è un gran segnale per la Fiorentina». Parole affettuose anche per Catherine, che ha manifestato il desiderio di mantenere unita la famiglia viola.

Nonostante la pesante sconfitta, Prandelli resta ottimista:

«Grosso ha bisogno di tempo, ma la strada indicata dalla società è giusta. C’è tutto per tornare protagonisti. Io non vedo l’ora».

Lo scrive il Corriere Fiorentino.