Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ritorna sulla scelta di esonerare Grosso e affidarsi nuovamente a Vanoli. Si predica calma per non rifare altri errori dopo più di un anno di completo sbandamento e programmazioni errate. Forse riflettere un po' di più avrebbe aiutato ad evitare le ultime evoluzioni: Palladino e Vanoli hanno fatto gironi di ritorno di qualità e anche sul mercato le scelte hanno convinto poco: "Dodo è sparito dai radar, Ranieri ha giocato a Roma e poi è finito in panchina, Gosens via, Gudmundsson via, Kean via e Mandragora via. La cessione di quest’ultimo, che qualcuno a Firenze identificava con un calcio mediocre è stata un errore tecnico e tattico".

Grosso aveva un compito non facile, ma tutti sono andati sotto il rendimento standard e in questi casi il problema è collettivo. Paratici ha ammesso i suoi errori esonerando Grosso e richiamare Vanoli era la scelta più logica - si legge - e forse la sarebbe stata anche riconfermarlo. Ma quello che resta è una Fiorentina horror, oltretutto uno spettacolo già visto e insopportabile ora. Un anno fa la piazza era incredula, ora è preoccupata.